Født som købmand: Det hele startede i landsbyens brugs

Fire mennesker, der har kendt hinanden i årtier er bragt sammen i den nye butik. Ullits-købmand Jens Kristian Knudsen kun for en stund, men han er godt tilpas med at de mennesker, han har haft i butikken i årtier, nu styrer et moderne supermarked. Fra venstre Britta Skov Hansen, Jytte Pedersen Jens Kristian Knudsen og Claes Teut. Foto: Torben Hansen