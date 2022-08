Først blev Olav headhuntet - og nu slår han rekord

RANUM:Sidste skoleår var det tæt på. Dengang manglede der kun en enkelt. Men nu er det en realitet - Ranum Efterskole runder 500 elever.

Og det er rekord.

Aldrig tidligere har 500 elever startet på skolen ved skoleårets start.

Helt nøjagtig mødte 506 elever op på plænen på efterskolen efter sommerferien for at gå i gang med det nye skoleår på skolen, der er landets tredjestørste efterskole - og den største almene efterskole. De to største er idrætsefterskoler.

84 udenlandske

- Af de 506 elever er der 84 udenlandske elever, som ikke har tilknytning til Danmark.

- I alt 178 elever følger det internationale Cambridge program. Eleverne kommer fra 24 forskellige lande, fortæller forstander Olav Storm, der i denne uge kom på manges læber, da Nordjyske kunne fortælle, at han ved siden af sit forstanderjob meget overraskende også skal være ny næstformand i bestyrelsen på den omstridte kostskole Herlufsholm.

De 506 elever og deres familier blev modtaget med en stor velkomstsamling på plænen foran hovedbygningen i søndags. Privatfoto

Opgaven på Herlufsholm vil Olav Storm ikke sige noget om - bestyrelsen her har nemlig aftalt, at det er den nye forstander Jon Stokholm som er talsmand og at der nu skal være fokus på den nye rektor og en frisk start for skolen.

Olav Storm vil til gengæld gerne fortælle om rekorden i Ranum, og han lægger ikke skjul på, at han og hele holdet på over 100 ansatte på skolen er stolt over, at efterskolen i Ranum slår elevrekord.

- Jamen, det er da fantastisk, at vi vokser, og hvis vi ville, så kunne vi sikkert lave skolen endnu større ved at koble f.eks. idrætsgrene på i lighed med idrætsefterskolerne, men det er ikke det, vi ønsker, siger Olav Storm, der har 101 ansatte på Ranum Efterskole - heraf er de 58 lærere, mange med en international baggrund.

Stor interesse

- Vi oplever en meget stor interesse for Ranum Efterskole College fra hele Danmark og især fra udlandet. De unge får mulighed for at opleve et år i Danmark, fordi vi både taler og underviser på engelsk. Det betyder, at de internationale elevers skoleår tæller, når de vender hjem.

Og det er ikke bare i år, at der er run på.

Olav Storm kan nemlig fortælle, at der i Ranum også er stor søgning til de kommende skoleår.

Alle elever på Ranum Efterskole fotograferet ved starten på det nye skoleår. Privatfoto

Faktisk er der allerede venteliste til skoleåret 2023-24.

- Vi oplever en meget stor søgning fra hele landet og især fra internationale familier.

- De seneste Corona år har ikke betydet en nedgang i elevsøgningen fra udlandet. Mange internationale familier har gennem deres netværk hørt, at et efterskoleår på Ranum giver stor modenhed og selvstændighed, som gør eleven mere robust og klar til videre uddannelse, lyder det fra Olav Storm, der sammen med sit team er ved at etablere en højskole i en tidligere produktionsskole i Næsby ikke langt fra Ranum.

Den bliver døbt "Den blå Højskole", og har fokus på unge, som ønsker sig at forbedre deres sejlerfærdigheder.

- Tanken er, at højskolens elever skal uddanne sig til at kunne give sklerose-ramte mulighed for at sejle, fortæller Olav Storm, hvis skole i denne sommer også har haft en såkaldt sommerskole med 453 deltagere. Her har været deltagelse af unge fra 35 lande.

- Sommerskolen er med til at "føde" efterskolen med internationale elever. En del af de elever, der har været på sommerskole vælger nemlig at fortsætte på Ranum Efterskole som elever, fortæller Olav Storm.

Ranum Efterskole blev grundlagt i 2004.