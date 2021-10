Først fik han sparket - nu børster han støvet af Glistrups gamle parti i Nordjylland

VESTHIMMERLAND:Først skred han fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, siden blev han sparket ud af Nye Borgerlige.

Nu går Niels M. Christensen fra Vesthimmerland så i stedet på banen for Fremskridtspartiet til det kommende kommunal- og regionsrådsvalg i november.

Niels M. Christensen har med egne ord været med til at støve skelettet af på det gamle protestparti, og valgt at stille op som kandidat for det til både kommunalvalget i Vesthimmerland samt regionsrådsvalget i Nordjylland.

Den 68-årige erhvervsmand fra Borregaard, der blandt andet ernærer sig ved skrothandel, har sagt ja til at stille op for det gamle liberalistiske parti, der i 1972 opstod som en populistisk græsrodsbevægelse omkring stifteren Mogens Glistrup, fordi han blev opfordret til det af nogle gamle kæmper fra hovedbestyrelsen i Fremskridtspartiet.

FREMSKRIDTSPARTIET VESTHIMMERLAND Spidskandidat - og eneste kandidat - Niels M. Christensen. Han er 68 år og bosat i Borregaard. VIS MERE

- Det er derfor, jeg har valgt at sige ja, lyder det fra Niels M. Christensen, der i januar i år blev ekskluderet af Nye Borgerlige. Det med skete ”på grund af sprogbrug, vi ikke synes om at blive associeret med”, som Jesper Hammer, der er organisatorisk næstformand i Nye Borgerlige, tidligere har forklaret.

En af de første

Niels M Christensen var ellers en af de første til at melde sig under Nye Borgerliges faner, da partiet blev stiftet i 2015.

- Jeg har selv endog meget svært ved at finde en troværdig forklaring på eksklusionen af Nye Borgerlige - og det tror jeg heller ikke andre har fundet den.

- Men nu er det sådan, det er. Jeg er videre - og skal ærligt sige, at jeg har overvejet at stille op til valget i november på min egen liste, men henvendelsen fra topfolkene i Fremskridtspartiet, der forsøger at genrejse det gamle parti til fordums storhed, gjorde udslaget.

Niels M. Christensen har både sagt ja til at stille op for partiet til valget i november og stille op til folketingsvalg, når statsminister Mette Frederiksen engang må udskrive sådan et.

Niels M Christensen er ikke i tvivl om, hvad der skal kæmpes for: Gennemsigtighed i den offentlige økonomi.

- Jeg synes, at alle kommunens og regionens økonomiske transaktioner skal lægges ud online.

- Så kan vi alle følge med i, hvad der sker. Det trænger der til at blive holdt øje med.

- Og så er jeg indædt modstander af en ny Egholm-linje. Vi kan spare 3,8 milliarder kroner ved i stedet at udvide den eksisterende motorvejslinje ved Aalborg.

- De sparede penge bør bruges til at udvide Aggersundbroen, så den kan tage dobbelt så megen trafik. Det vil gavne helt til Thy, siger Niels M Christensen, der tydeligt lader forstå, at han er tilhænger af decentralisering.

- Mit motto er: Magten væk fra Christiansborg og København, siger han.