Først kom byråd med 30 mio. kr. til ny landsbyskole - nu er der ekstra penge til at gøre den klimavenlig

VINDBLÆS:Værsgo´- her har I 1,4 mio. kr. til at gøre skolen ekstra grøn og klimavenlig.

Sådan lyder det nu fra Realdania til Vesthimmerlands Kommune, efter byrådet forleden gav grønt lys til at bruge ca. 30 mio. kr. på nybyggeri på Toppedalskolen i Vindblæs.

Toppedalskolen har i dag to afdelinger - den i Vindblæs samt en i Brøndum - men med byrådets beslutning skal skolen i Brøndum jævnes med jorden og eleverne samles i de nye rammer i Vindblæs.

I forbindelse med byggeriet i Vindblæs går Realdania nu på banen med 250.000 kr. til rådgivning og 1.150.000 kr. til realisering af skolen i landsbyen syd for Løgstør.

Pengene skal bruges på grønne ambitioner, og ifølge Simon Kofod-Svendsen, der er projektchef i Realdania, sendes de 1,4 mio. kr. øremærkede kroner til Vesthimmerland med et ønske om, at kommunen skruer op for bæredygtigheden i byggeprojektet.

- Vi går ikke som sådan ind og stiller konkrete krav, men lader de 250.000 kr. gå til den bæredygtighedsrådgivning, som kommunen får, og de sidste 1.150.000 kr. til realisering af øget bæredygtighed i selve byggeriet - f.eks. kan der måske bruges mere træ i stedet for beton eller flere materialer kan genanvendes, forklarer Simon Kofod-Svendsen.

Realdania vil dog forlange en rapport på, hvad pengene går til.

I alt 31,4 mio. kr.

De 1,4 mio. kr. fra Realdania betyder, at den økonomiske ramme for skolebyggeriet i Vindblæs er på 31,4 mio. kr.

Realdania ser pengene som en slags corona-hjælp.

- Byggebranchen er ikke gået i stå på grund af coronakrisen - snarere tværtimod. Med ophævelsen af kommunernes anlægsloft skal der realiseres ekstra mange byggeprojekter, og det er dem, vi gerne vil tale ind i med denne coronapulje, siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

- Ved at give kommunerne lidt ekstra luft i budgetterne til målrettede bæredygtighedsanalyser og til efterfølgende at realisere de justerede byggeprojekter, er vi både med til at gøre de konkrete byggerier grønnere og ejendomsafdelingerne endnu klogere på bæredygtighed. Den nye viden, som nu kommer ud i kommunerne, håber vi, også vil spille ind i mange andre kommunale byggeprojekter fremover - i hele landet, påpeger hun.

Realdania støtter i alt 11 projekt i 11 kommuner med penge - hvoraf projektet i Vesthimmerland er det ene.

Støtten til de 11 projekt er på i alt 20 mio. kroner og er en del af Realdanias indsats ”Sammen om bæredygtigt byggeri”, som blev lanceret i foråret i forbindelse med COVID-19-krisen.

Målet er at give kommunerne lidt ekstra luft i anlægsbudgetterne til at prioritere grønne og bæredygtige valg og dermed større mulighed for at tænke byggeri og klimamål endnu mere sammen.

Realdania åbner for en ny ansøgningsrunde til landets kommuner 8. oktober 2020.

1500 kvadratmeter

I Vindblæs skal der bygges 1500 kvadratmeter ny skole. Byggeriet skal placeres på sports- og legeplads og bygges sammen med den nuværende skole.

Udover almindelige klasselokaler kommer tilbygningen også til at rumme lokaler til madkundskab, musik, håndværk og design samt billedkunst og fysik.

I dag er der godt 200 elever på Toppedalskolen - og knap 30 børn i børnehaven.

Toppedalskolen har elever til og med 9. klasse.

Byrådet har afsat pengene til byggeriet over tre år - 2021, 2022 og 2023.

Realdania er en filantropisk forening med omkring 165.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø - forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Realdania har siden år 2000 støttet flere end 3.900 projekter med mere end ca. 20 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem.