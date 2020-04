Første sigtelse i Nordjylland: Café holdt åbent og serverede øl i baren

En cafeejer i Vesthimmerlands kommune er i dag torsdag den 2. april 2020 kl. 17.20 blevet sigtet for fortsat at benytte sine lokaler til servering og salg – med andre ord: holde åbent.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sigtelsen falder efter, at politiet flere gange har været i dialog med ejeren.

”Vi har fået adskillige henvendelser om denne cafe, som vi derfor også har holdt opsyn med og været i dialog med. Men vi kan konstatere, at man tilsyneladende ikke overholder reglerne, og derfor håndhæver vi naturligvis forbuddet og sigter ejeren,” udtaler leder af politiets patruljecenter i Himmerland, vicepolitiinspektør Poul Severinsen.

”Da vi kommer til stedet kort før kl. 17.00 i går, erfarer vi, at personale og stamgæster er samlet inde i cafeen omkring baren, hvor de hører musik og drikker alkohol og sodavand,” forklarer Poul Severinsen omkring politiets baggrund for sigtelsen.

Han påpeger, at politiet ser med alvor på forebyggelsen af smittefare og opfordrer alle til at følge reglerne, der skal sikre, at danskerne kommer bedst muligt gennem corona-krisen.

Nordjyllands Politi ønsker ikke at oplyse, hvilket sted det drejer sig om.

- Vi vil ikke hænge nogen ud, siger vicepolitiinspektør Poul Severinsen til NORDJYSKE.

Han fortæller, at det ikke er første gang, at politiet er ude og tale med caféejeren.

- Det første vi springer til, er ikke at stikke en bøde, men vi har været derude flere gange, hvor vi har truffet personer, siger Poul Severinsen.

Caféejeren kan forvente en bøde på omkring 5000 kroner.

Der var under ti personer samlet på caféen, da politiet ankom. Havde der været mere end ti, havde gæsterne også fået en bøde, for at trodse forsamlingsforbuddet.

Nordjyllands Politi modtager dagligt anmeldelser om steder, der trodser åbningsforbuddet, og Poul Severinsen er glad for, at borgerne giver politiet besked.

- Det er glædeligt, at vi får de her anmeldelser, og de gode undskyldninger for at holde åbent bliver også færre og færre.