Fonde kommer med ekstra millioner til torv

AARS:3,7 mio kr. ekstra fra foreningen Realdania samt Jutlander Fonden Himmerland betyder nu, at overdækning af Kimbrertorvet midt i Aars bliver udvidet til, så det ikke kun bliver en overdækning, der skal gøre det muligt at bruge den centrale plads i byen uanset vejr og vind samt årstid.

De ekstra penge betyder, at der blandt andet kan laves en minipark med siddepladser over for Per Kirkebys mur-kunstværk, som præger torvet - samt et springvand foran muren. Derudover bliver der også råd til byrumsmøbler samt beplantning.

Vesthimmerlands Kommune har i 2021 sat 5,1 mio. kr. af på budgettet til projektet, men Realdania topper nu det beløb op med 2,7 mio. kr. ligesom der kommer en mio. kr. fra Jutlander Fonden Himmerland.

Det betyder, at der er i alt 8,8 mio. kr. at gøre godt med, og det glæder Per Bach Laursen, borgmester i Vesthimmerlands Kommune.

- I Aars har vi over det sidste år med stor borgerinddragelse lavet en ny bymidteplan. Resultatet er et fornemt idékatalog, hvor Kimbrertorvet er repræsenteret med mange gode forslag herunder ikke mindst overdækningen. Jeg er stolt af, at det allerede nu er muligt at tage hul på det vigtige arbejde med at realisere forslagene, siger Per Bach Laursen.

Vinderforslag

Det er tegnestuen JAJA Architects, der har designet vinderforslaget til overdækningen af Kimbrertorvet.

Det er Aars Borgerforening, som oprindeligt fik ideen til projektet - for at styrke aktivitet i den centrale handelsgade i Aars og skabe bedre rammer for ophold og aktivitet på byens torv.

Derfor vil de mange foreninger, som er i Aars, også få bedre faciliteter som del af projektet. Der bliver blandt andet scene og et madsted samt depot- og toiletfaciliteter.

Det glæder Jørgen Sørensen, der er formand for Aars Handelsstandsforening.

Han forventer, at handelslivet i Kimbrerbyen vil få et betydeligt løft via aktiviteter på torvet midt i byen, som nu kan benyttes i al slags vejr og i en betydeligt længere sæson.

- Jeg er sikker på, det vil trække flere kunder og turister til byen, og de vil få gode oplevelser og vil kunne hygge sig på pladsen i al slags vejr. Det bliver også meget nemmere at arrangere noget, når faciliteterne ikke skal lejes og stilles op fra gang til gang.

Længe næret ønske

Jørgen Kristensen, formand for Aars Borgerforening, siger, at det er et længe næret ønske, der går i opfyldelse.

- Borgerforeningen har arbejdet på dette projekt i flere år. Vi har været igennem en række forslag og er nu fremme ved noget, der opfylder alle ønsker til funktioner, og som samtidig respekterer Kirkeby-muren.

- Jeg er sikker på at rigtig mange borgere, foreninger og virksomheder vil få stor glæde af de nye faciliteter.

Kira Skott Andersen, der er projektkoordinator, siger til NORDJYSKE Medier, at hun forventer alt står klar til forårssæsonen 2022, men væsentligste dele af projektet forventes at blive gennemført i løbet af i år.