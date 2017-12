Fonds-donation skyder e-sport i gang

AARS: - Jeg skal ærligt indrømme, at det har været sværere end forventet at skrabe penge sammen. Men med den store donation, vi nu har fået, så kan man håbe på, at isen er brudt og flere kommer til. I hvert fald kan vi nu komme godt i gang.

Sådan lyder det fra Thomas Jensen fra Aars, der gennem flere måneder har arbejdet på etablering af foreningen Esport Vesthimmerland.

Han og resten af ildsjælene bag har netop været inviteret i Jutlander Bank for at modtage en donation på 100.000 kr. fra bankens fond.

Spil på konkurrenceplan

Pengene skal bruges til indkøb af kraftige computere, der bruges i den fremadstormende sportsgren, hvor man via internettet spiller computerspil på konkurrenceplan.

e-sport er kort og godt forkortelsen for elektronisk sport.

- Jeg håber, vi er i gang i løbet af ganske få uger - måske endda før jul, siger Thomas Jensen, der i går var hos computerfirmaet Labtech for at få tilbud på de kraftige spillemaskiner.

Han var desuden i Idrætscenter Østermarken i Aars, hvor den nye forening fysisk skal have til huse.

E-sport i voldsom fremgang

Thomas Jensen havde egentlig satset på, at det var forholdsvis let at hente de omkring 250.000 kr., som han og resten af holdet bag den nye forening kalkulerer med til indkøb af it-isenkram til foreningen.

Optimismen havde de specielt, fordi e-sport er i voldsom fremgang og i vælten i øjeblikket, blandt andet på grund af store pengepræmier til de unge idrætsudøvere.

- Vi har været hos flere fonde - også lokale - som vi havde en formodning kunne være interesserede i at støtte os økonomisk, fordi der er så store fokus på sporten. Men det har ikke givet pote. Vi har også været hos flere lokale virksomheder, som jo er nogle af dem, der må formodes at få brug for it-dygtige medarbejdere. Mange af spillerne er nemlig også dygtig på dén front.

- Men det har desværre heller ikke givet det store afkast. Så derfor er det utroligt dejligt, at Jutlander Banks fond har givet 100.000 kr., så vi kan få købt noget grej og komme i gang, siger Thomas Jensen.

Kommer fra fonden

Donationen kommer fra Jutlander Banks fond - Sparekassen Himmerland fonden. Fonden har sammen med Fonden fra Hobro sparekasse to-tredjedele af aktierne i Jutlander Bank.

Udbyttet fra disse aktier går i fondene, som har til formål at støtte gode formål og projekter i de lokalområder pengeinstitutterne dækker.

Fonden lægger i sin beslutning om donation til grund, at foreningen er i gang med at skabe et tilbud, som udfylder et efterspurgt behov om e-sport, så man kan samle alle de mange computerspillere i et fællesskab, som ellers ville sidde hjemme på værelserne.

- Det er af altafgørende betydning og med fugtige øjne, at vi modtager en så stor donation. En forening som vores, er meget økonomitung at starte op. Selvom vi har fået en del afslag, har vi i bestyrelse ikke tænkt os at give op. Og vil stadigvæk fortsætte vores arbejde om at rejse den sidste halvdel af budgettet, siger Thomas Jensen.

Med donationen er det Thomas Jensens vurdering, at foreningen kan starte op på halv kraft.

- Det vil betyde at vi nok er nød til at sætte et loft på antal medlemmer, indtil vi får indsamlet de sidste penge. Dog håber jeg snart, at vi når i mål, så alle får muligheden for at dyrke e-sport, siger Thomas Jensen.