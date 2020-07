Forhandlinger om nedlukket købmandsbutik kan fortsætte

VEGGER:En olieforurening bliver IKKE en hindring for at borgerforeningen Vegger kan overtage købmandsbutikken i den vesthimmerlandske landsby.

Der er nemlig slet ingen olieforurening på tankanlægget, der ligger ved købmandsbutikken.

Det er konklusionen efter der nu er foretaget analyser i kølvandet på en uanmeldt miljøkontrol på stedet.

Købmand Lars Lorentzen har mundtlig fået besked på, at prøverne er fine - og i næste uge kommer der så et skriftligt svar, som bekræfter, at alt er i skønneste orden.

- Den positive melding betyder, at borgerforeningen kan genoptage forhandlingerne med købmanden omkring overtagelse af købmandsbutikken, som lukkede med udgangen af juni, hvor Lars Lorentzen drejede nøglen for sidste gang.

Det siger Michael Hansen, som sidder i en arbejdsgruppe under borgerforeningen, der længe har forhandlet med købmanden omkring overtagelsen.

Forhandlingerne blev sat på stand by i forbindelse med miljøundersøgelserne.

Først svar

Arbejdsgruppen havde egentlig satset på, at forhandlingerne omkring en overtagelse ville være på plads, når købmanden havde sidste arbejdsdag, men da der først skulle foreligge svar på miljøundersøgelsen af tankanlægget, så kom forhandlingerne omkring overtagelsen til at trække ud.

Michael Hansen, der sammen med Jon Christensen har forhandlet med Lars Lorentzen omkring overtagelsen er glad for der ikke er olieforurening ved købmandsgrunden og tankanlægget.

- Det gør, at vi nu endelig kan komme videre i forhandlingerne med Lars Lorentzen omkring en overtagelse, siger Michael Hansen, der har et håb om at Vegger kan genåbne sin købmandsbutik i september med borgerforeningen som ejer.

Borgerforeningen har da også allerede nu en købmand på bedding - det er Laila Hosbond, som står og tripper for at komme i gang.

En fejl

Tankanlægget ved købmandsbutikken har ved en fejl ikke været tjekket af kommunens miljøafdeling i mange år, og Lars Lorentzen gik derfor rundt og regnede med, at alt var i skønneste orden.

Det var dog kun lige indtil arbejdsgruppen i forbindelse med handlen gik til kommunen og søgte aktindsigt for at tjekke om alt på matriklen nu også var som det skal være.

Her fandt kommunen ud af, at der ikke var lavet tjek af anlægget i 17 år...

Derfor kom kommunen på uanmeldt besøg - og varslede derefter et påbud om en undersøgelse af tankeanlægget for at se om der er olieforurening på stedet.

Og det er konklusionen på den undersøgelse, der nu ligger klar og siger:

Der er ingen olieforurening.