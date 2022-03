Forladt gård står i flammer

LØGSTØR:En forladt trelænget gård på Hedegårdsvej mellem Løgstør og Aars er torsdag aften brudt så voldsomt i brand, at Nordjyllands Beredskab kommer på en timelang opgave med at redde den fra at brænde ned til grunden.

Alarmen til 112 indløb kl. 20.26, og allerede på det tidspunkt var flammerne gået igennem taget. Ved 21-tiden meddelte beredskabet så, at alle tre længer på gården er overtændte.

- Det kommer til at tage nogle timer, oplyser beredskabet på Twitter.

Der er tale om en trelænget gård der er overtændt i alle tre længer. Der er assistance fra station Aars.

Det kommer til at tage nogle timer.

Der er ingen personer og dyr på stedet.

Vi opdaterer ikke yderligere. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) March 10, 2022

Ifølge vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi bor der ingen på adressen, og der er således ikke umiddelbart fare for hverken mennesker eller dyr på stedet.

Det er uklart, hvorfor en forladt ejendom pludselig bryder så voldsomt i brand.

- Jeg tænker, vi kommer til at spærre stedet af med henblik på, at efterforskerne får mulighed for at undersøge det nærmere, oplyser Jesper Sørensen.