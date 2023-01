Forlænger sygeperiode fra byrådet

VESTHIMMERLAND:Det socialdemokratiske byrådsmedlem Doris Lauritzen (A) har anmodet om godkendelse af midlertidig udtræden af byrådet i Vesthimmerland af helbredsmæssige årsager.

Det sker efter at hun for et år siden også ønskede at udtræde midlertidigt - og dengang blev afløst af Jens Chr. Pedersen fra Farsø, der indtog Doris Lauritzens plads i byrådet som vikar.

Han blev ved kommunalvalget i november 2021 valgt som første stedfortræder for Socialdemokratiet.

Jens Chr. Pedersen aflæser Doris Lauritzen, mens hun er syg. Privatfoto

Han har siddet der siden, og nu anmoder Doris Lauritzen om godkendelse af midlertidig udtræden af byrådet med virkning fra den 27. januar 2023.