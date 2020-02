Formand tog penge af foreningskasse for at betale sine egne regninger

VESTHIMMERLAND:En 56-årig nu tidligere formand for en idrætsforening i Vesthimmerland brugte i 2017 sin formandspost til at tage penge fra foreningen for at kunne betale sin egne regninger.

Den 56-årige nåede at overføre omkring 68.000 kroner til sin egen konto, inden det blev opdaget, da foreningen fik ny formand og kasser.

Den 56-årige mand betalte efterfølgende pengene tilbage til foreningen, men hans lemfældige omgang med foreningskassen endte alligevel med en straffesag.

I denne uge blev manden så idømt tre måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste for underslæb, oplyser anklager Lotte Nielsen.

Under retssagen nægtede den 56-årige sig dog skyldig i underslæb og forklarede, at han ikke have til hensigt at tage pengene for at berige sig selv.

Han erkendte altså, at han havde taget pengene, men at det blot var et midlertidig lån, da han havde rod i sin privatøkonomi, fortæller Lotte Nielsen.

Men da manden havde brugt pengene til at betale sine private regninger for, så fandt Retten i Aalborg ham altså skyldig i underslæb.