Forsøgte at trænge ind til kvinde: Nu er han sigtet for fire lovbrud

HVAM:En 35-årig mand fra Randers er sigtet for søndag aften at trænge ind i til en jævnaldrende kvinde på hendes bopæl i Hvam i Vesthimmerland. Manden forsøgte at sparke døren ind, og der blev slået alarm til politiet.

Da patruljen nåede frem, var manden forsvundet, men på baggrund af et signalement fandt politiet kort efter den 35-årige siddende ved en hæk i nærheden. Han blev anholdt for husfredskrænkelse og for at have truet kvinden på livet. Men herefter samlede han yderligere et par sigtelser til sig.

Politiet fandt ham nemlig i besiddelse af godt to gram amfetamin, hvilket resulterede i en sigtelse for overtrædelse af narkoloven. I forbindelse med anholdelsen blev den 35-årige ophidset og kaldte betjentene ”fucking strissersvin”. Derfor er han også sigtet for fornærmelig tiltale mod politiet.

Mandag formiddag sad han til afhøring hos politiet i Aalborg med henblik på efterfølgende løsladelse.

Nordjyllands Politi i Himmerland kan ikke oplyse, hvilken relation den anholdte har til kvinden i Hvam.