Fortidsminde bliver snart sejlbart igen: - Vi er naturligvis ekstremt glade for den udvikling

LØGSTØR:Omkring 400 arbejdere brugte fem år på at grave Frederik d. VII’s Kanal med skovl, hakke og spade, og i mange år førte kanalen sikkert skibsfarten forbi området ved Løgstør, inden kanalens drift blev stoppet.

Det skal dog ændres nu. Midt i februar sendte Vesthimmerlands Kommune nemlig en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen afsted, og 5. april 2022 tikkede afgørelsen ind til stor glæde for kommunen.

- Vi står nu med en afgørelse, som vi har armene oppe i vejret over. Den 4,5 kilometer lange kanal, som går fra havnen i Løgstør i nord til svajebassinet ved Lendrup i syd, er med dispensationen nemlig ét skridt tættere på at blive reetableret og genoprettet, oplyser Vesthimmerlands Kommune i en pressemeddelelse.

I afgørelsen fremgår det blandt andet, at projektet vil give en mere direkte og visuel oplevelse af Frederik d. VII’s kanal, hvilket glæder borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen.

Frederik d. VII's kanal bliver sejlbar Vesthimmerlands Kommune

- Da vi søsatte ambitionerne om at reetablere Frederik d. VII’s kanal, vidste vi godt, at der ville komme flere bump på vejen. Og her må vi i særdeleshed sige, at Slots- og Kulturstyrelsens dispensation er en meget vigtig sten at få ryddet af vejen med målet om at genåbne kanalen. Så vi er naturligvis ekstremt glade for den udvikling, siger borgmesteren.

Og Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse vækker ikke kun glæde hos kommunen.

- Der er tale om en utvetydig og massiv opbakning fra Slots- og Kulturstyrelsen, og det er min klare vurdering, at det vil få en afgørende betydning. I styrelsens tilladelse bakker de jo ikke bare op - de definerer faktisk kanalen, som et af ”landets største og mest spektakulære, beskyttede fortidsminder”, siger museumsdirektør på Limfjordsmuseet, Anders Bloksgaard.

Det næste step i projektet er en dialog med Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen. Også her har styregruppen en god mavefornemmelse, oplyser Vesthimmerlands Kommune i en pressemeddelelse.