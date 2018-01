Fortsat ingen spor af forsvundet kvinde

LØGSTØR: Dykkere fra Beredskabsstyrelsen ledte tirsdag i Løgstør Havn efter 72-årige Tarja Tunlikki Mustalahti fra Aggersund, der har været forsvundet siden 10. december.

- Dykkerne har gennemsøgt de steder ved Løgstør Havn og Aggersund Kalkværk, hvor der er risiko for at køre i vandet. De fandt desværre ikke noget derude, siger vagtchef Poul Badsberg, Nordjyllands Politi.

29. december søgte dykkere første gang i Løgstør Havn, dog uden held. Dengang var det overfladedykkere. Tirsdag forsøgte man så med dykkere, der kunne søge dybere i havnen,

Foto: Nicolas Cho Meier

Onsdag leder dykkerne videre ved Aggersund Havn.

- Vi vil være helt sikre på, at bilen ikke ligger i havnen et sted i nærområdet. Men vi håber stadig, at der er nogle, der ser hendes bil og ringer til os, siger vagtchefen.

72-årige Tarja Tunlikki Mustalahti forsvandt 10. december i sin bil - en lyseblå, metalfarvet Skoda Fabia årgang 2003. Siden er hun blevet eftersøgt med både politihunde, helikopter og hjælp fra organisationen Missing People i et område omkring Aggersund, Fjerritslev - i blandt andet Tingskoven - og Vejlerne.

Politiet hører fortsat gerne fra folk, der måtte vide noget om kvinden på telefon 1-1-4.

Foto: Nicolas Cho Meier

Tirsdag fandt dykkerne en gammel Mercedes, der endnu ikke er bjerget.

- Den blev fundet ved Aggersund Kalkværk, men den har ikke noget med denne sag at gøre, understreger Poul Badsberg.