Foto-safari på Livø

Hvordan tager du et godt naturfoto som dette. Det vil interesserede kunne få nyttige tips om på Livø 20. maj. Privatfoto

LIVØ: "Oplev naturen med dit kamera og lær noget om, hvordan du tager det bedste naturfoto".

Sådan lyder opfordringen fra Naturstyrelsen Himmerland forud for et arrangement på Live lørdag 20. maj.

Fotograf Kjeld Thomsen, Thomsen og Have Fotografi og naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen Himmerland, viser sammen rundt på øen i Limfjorden og vil undervejs give nyttige fototips til foto-interesserede.

Der vil bl.a. blive mulighed for langtidsoptagelser af vand, brug af polfilter, oplysninger om software til billedbehandling m.v.

I programmet er der også indlagt en frokostpause, hvor der vil være mulighed for at nyde den medbragte madpakke - og den flotte udsigt over Fursund.

Det er op til deltagerne selv at sørge for transport til og fra Livø.

Sidste frist for tilmelding er 16. maj. Tilmelding sker til Kjeld Thomsen på mail-adressen togh@togh.dk.