Fotograf i Aars skovler medaljer hjem

AARS: Ikke en, ikke to, ikke tre, ikke fire...

Næh, nej, hele otte medaljer.

Aars-fotografen Søren Friis gik på gigantisk medaljerov, da sammenslutningen Colour Art Photo holdt årsmøde, hvor der blev der afholdt billedkonkurrence for 40 professionelle fotografer. Faktisk høstede Søren Friis medaljer i alle fire kategorier.

To guldmedaljer, to sølvmedaljer, tre bronzemedaljer og et Diplom blev det til i de fire konkurrencekategorier: "Blæst", "Med andre øjne", "Vintage" og "Frit emne".

I konkurrencerne deltog over 100 billeder indsendt af professionelle fotografer fra hele landet.

De vindende billeder blev udvalgt af et jurypanel bestående af internationale, anerkendte fotografer fra branchen.

"Ligesom inden for malerkunsten, hvor kunstneren udvikler sin helt egen teknik, har Søren Friis også tilført sine billeder et helt unikt og personligt præg. Et tydeligt eksempel på dette ses på de flotte billeder i snelandskabet og frostvejret, der alle er luftfoto taget med en drone.", lyder det blandt andet i begrundelserne for at sende medaljer mod Aars-fotografen.

Og netop drone-billeder er noget af det Søren Friis i øjeblikket arbejder meget med.

- Noget af det nye jeg arbejder rigtig meget med er dronebilleder. Det interessante ved dronebillederne er, at jeg nu fra helt nye vinkler kan anvende den digitale teknik som et unikt værktøj, og stadig opnå billeder i høj professionel kvalitet, siger Søren Friis.

- Der ligger ofte mange timers arbejde bag billederne, for der er tale om et rigtig "pillearbejde", hvor jeg bruger lang tid på at lægge de helt rigtige effekter ind og ikke mindst tilpasser styrken på effekterne, så de ikke "overtager styringen" i billedet. Og så er det da et stort klap på skulderen, at jeg vinder både guld, sølv og bronze med denne teknik, siger en glad Søren Friis.

At Søren Friis er havnet i en sand medalje-regn er ikke nyt for ham, da han også tidligere har fået bekræftet, at han leverer billeder i høj international standard.

Med sig i bagagen har han titler som Gold Master og Qualified Master, som kun syv fotografer har fået tildelt i Danmark.

Derudover blev han i 2015 som den eneste fotograf udvalgt i den internationale billedkonkurrence World Photographic Cup, og var blandt verdens 10 bedste fotografer med et motiv i "Wedding-kategorien".

Søren Friis repræsenterede da Danmark som den eneste.

Sammenslutningen Colour Art Photo er en samling af de bedste portræt-, bryllups- reklamefotografer i flere europæiske lande.