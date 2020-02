Frækt: Tyv stjal dyrt design for næsen af 90-årig

AALESTRUP: Hoveddøren var ikke låst. Og den besøgende havde bestemt ikke lyst til at ringe på. Så gik han eller hun ind for at se, hvad der var værd at stjæle.

Sådan gik det formentlig for sig, da en 90-årig kvinde i Aalestrup onsdag eftermiddag mistede to af sine lamper.

En koldblodig tyv gik nemlig uden videre ind i hendes hus på Kærvej i knaberbyen, og da husets beboer ikke var at se, tog vedkommende sig tid til at se, hvad der var værd at stjæle.

Valget faldt på en PH-lampe i loftet, og da tyven åbenbart havde en skruetrækker med, blev det dyre lys uden videre skruet løs. Derefter forsvandt det eftertragtede design sammen med en standerlampe, der også var tegnet af den berømte Poul Henningsen.

Kvinden opdagede intet under tyvens frække aktion og har i sagens natur ikke kunnet give et signalement af vedkommende. Kun vides det, at tyveriet er sket onsdag mellem klokken 15 og 18.