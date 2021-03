Fremtidens by på vej i støbeskeen

Aars er en by i stor forandring. Det gamle kommunekontor er forsvundet og Per Kirkebys museumsbygning træder næsten frem. Hvad der skal være på rådhusets sted - om noget - er ikke afgjort, men hvor Himmerlandsgade svinger til højre, skal den nye projekt i fem etager opføres, hvor de hvide og gule bygninger står i dag. Når der bygge her, bygges der i højden. På bakketoppen kan det nye høje Aars C skimtes, og overfor det, ved Gislumvej,kan man om nogle år måske skimte toppen af 32 boliger som Aars Boligforening så småt har på vej i støbeskeen. Under billedet ligger svømmehallen, der formentlig er erstattet af boliger om få år. Foto: Claus Søndberg