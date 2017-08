Frikendt direktør går ind i politik

VESTHIMMERLAND: Den tidligere direktør i Sparekassen Himmerland, 65-årige Svend Jørgensen fra Aars, er på vej ind i kommunalpolitik.

Han har besluttet sig for at stille op for Konservative i Vesthimmerland til kommunalvalget tirsdag 21. november.

Kort før sommerferien fik han en opfordring fra Vesthimmerlands borgmester, Knud Kristensen, og det har nu fået Svend Jørgensen til at sige ja til at gå ind i kommunalpolitik for Konservative.

Allerede mandag aften var han - som kandidat - inviteret med til partiets gruppemøde i Vesthimmerland.

Landskendt

Svend Jørgensen blev landskendt, da han i 2011 forlod sin direktørstilling i Sparekassen Himmerland, fordi han blev sigtet for kursmanipulation.

Først blev han dømt ved byretten, men senere frifundet ved landsretten.

Formanden for Konservative i Vesthimmerland, Ernst Pinstrup Sørensen, lægger ikke skjul på, at han anser det for lidt af et scoop, at Svend Jørgensen har meldt sig på banen som kandidat for partiet op til kommunalvalget.

- Uden at forklejne de øvrige kandidater på nogen måder, så er det klart, at Svend Jørgensen har en stor "kendthedsfaktor". Han har været en meget markant erhvervsmand i Vesthimmerland gennem en lang årrække, og rigtig mange ved, hvem han er. Og hvad han står for, siger Ernst Pinstrup Sørensen.