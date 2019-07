Frontalsammenstød ved Aars: To på sygehus

AARS: Et frontalsammenstød mellem to biler på Aggersundvej ud for Søttrup ved Aars betød natten til lørdag, at de to implicerede bilister måtte en tur omkring Aalborg Universitetshospital til behandling for diverse skader.

Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Politiet fik alarmen klokken 02.35 og der blev med samme sendt politipatrulje og ambulance til uheldsstedet.

Her viste det sig, at en 24-årig mand var kommet kørende mod nord og ud for Søttrup var han kommet over i modkørende spor, hvor en 27-årig mand kom kørende mod syd.

Ved sammenstødet pådrog den 24-årige sig skader, der ifølge vagtchefen ikke skulle være livstruende. Heller ikke den 27-årige var i livsfare. Han brækkede blandt andet et skinneben to steder.

- Der er udtaget blodprøve på den 24-årige, da der er mistanke om, at han kørte spirituskørsel, lyder det fra vagtchef Jesper Sørensen.