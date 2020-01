Frontfigur hos S stopper i lokalpolitik

VESTHIMMERLAND:Socialdemokratiet i Vesthimmerlands Kommune står overfor at skulle vælge ny borgmesterkandidat til byrådsvalget i 2021.

Det er en kendsgerning, efter at den nuværende borgmesterkandidat, Palle Jensen, har besluttet sig for ikke at opstille til valget i 2021.

Formand for Socialdemokratiet i Vesthimmerlands kommune, Herdis Brix, understreger, at det vil blive et stort tab for partiet.

- Der er ingen tvivl om, at både vi og Vesthimmerlands kommune kommer til at savne en dygtig og yderst kompetent politiker. Palle har, uanset om det var i partiet eller i det kommunalpolitiske arbejde, altid sat en ære i at have det politiske håndværk i orden. Han har altid med sine rolige og velovervejede argumenter forstået at gøre såvel sine egne som partiets holdninger gældende. Uanset hvilket stormvejr, han har mødt på den politiske arena, har han formået at være ordentlig i debatten, fremhæver Herdis Brix i en pressemeddelelse fra partiet.

Palle Jensen oplyser for sin del, at han i længere tid har overvejet at sige stop. Han synes, at han med sine 28 år i byrådspolitik, når indeværende byrådsperiode om to år er slut, har gjort sin borgerpligt.

- Man bruger mange timer om ugen på byrådspolitik, og når man samtidig også skal passe sit almindelige job, ser jeg frem til at bruge min fritid på andet end lokalpolitik.

- Jeg vil se tilbage på mange gode år og masser af gode oplevelser i forbindelse med det politiske arbejde, og forventer selvfølgelig at passe mit politiske arbejde i de sidste to år af indeværende byrådsperiode, pointerer han.

Palle Jensen understreger samtidig, at han vil bakke op om den nye borgmesterkandidat, som bliver valgt og resten af det nye hold, som bliver opstillet til næste valg, således at partiet også i den kommende valgperiode vil stå stærkt i forhold til at få gennemført så meget som muligt af den socialdemokratiske politik.

Herdis Brix oplyser, at Socialdemokratiet den kommende tid vil sætte gang i processen, der skal føre frem til valget af en ny borgmesterkandidat.

- Op til hvert kommunalvalg har vores medlemmer mulighed for at komme med forslag til henholdsvis borgmesterkandidat og til kandidater i øvrigt på listen.

- Efter forslagene er indhentet, går de igen ud til medlemmerne til en afstemning om, hvem de mener, der skal repræsentere os som borgmesterkandidat.

- Vi vil denne gang, som situationen ser ud, indlede denne proces tidligere end de andre år, således vi kan være godt forberedt til det kommende kommunalvalg i 2021. Vi skulle gerne, om ikke styrke så i det mindste kunne beholde den indflydelse, vi har i dag på den førte politik i kommunen, lyder det fra Herdis Brix, formand for den socialdemokratiske vælgerforening i Vesthimmerland.