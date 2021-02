Frosset gyllerør skyld i alvorlig ulykke

FARSØ:Frosne gyllerør satte gang i en kæde af hændelser, som endte med, at en 55-årig landbrugsmedarbejder blev alvorligt forbrændt ved en arbejdsulykke på en landejendom ved Farsø.

Det viser en rapport fra Arbejdstilsynet, som NORDJYSKE har fået aktindsigt i.

Ulykken skete tirsdag 9. februar og medførte, at den kvæstede mand med helikopter blev overført til Rigshospitalets særlige brandsårsafdeling. Han havde pådraget sig alvorlige forbrændinger på overkroppen, oplyste politiet.

Det står nu klart, at det var den hårde frost, som indirekte førte til ulykken. Ifølge Arbejdstilsynets rapport ville manden tø nogle frosne rør ved gyllepumpen op. Pumpen stod udendørs mellem en stald og en ladebygning og sørger for at pumpe gylle fra stalden til en gyllebeholder.

Den ansatte benyttede en gasdrevet varmekanon til at bekæmpe frosten. I nærheden var der placeret nogle halmballer, der skulle skærme varmeblæseren mod en kraftig vind.

Pludselig gik der ild i halmballerne. I første omgang forsøgte landbrugsmedarbejderen med hænderne at slukke ilden. Han tænkte ikke på egen sikkerhed, da han frygtede, at ilden også ville få fat i nogle store sække med kunstgødning, som stod tæt på halmballerne.

Den tilskadekomne har til Arbejdstilsynet forklaret, at han frygtede, at der skulle gå ild i kunstgødningen og forårsage udvikling af giftige dampe. Derfor tænkte han ikke på egen sikkerhed.

Efterfølgende forsøgte man at slukke ilden med en vandslange, men den var i begyndelsen også frosset til. Der desuden anvendt en pulverslukker

Under slukningsarbejdet blev den 55-årige svært forbrændt.

Arbejdstilsynet vurderer, at man ikke havde placeret halmballerne langt nok væk fra varmekanonen, og man havde ikke sikret sig, at der var rindende vand tilgængeligt i tilfælde af brand.

Arbejdstilsynet har givet landmanden et påpud om, at han skal sikre, at optøning af frosset gyllerør kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Desuden anbefaler tilsynet, at rørene fra stalden til gylletanken graves ned i frostfrit niveau, eller at rør og pumpe isoleres, så det er frostfri.