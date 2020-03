Frygt for forurening af drikkevand i Aars

Aars Skov og områderne lige deromkring er det eneste sted i Vesthimmerlands Kommune, hvor der aktivt gøres en indsats for grundvandsbeskyttelsen, siger Per Havbro, der påpeger, at såvel tilladelsen til at grav grus samt en dispensation til at køre store mængder jord på i området udgøre en risiko for forurening af grundvandet. Foto: Lars Pauli