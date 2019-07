Tre børn stadig indlagt efter klorforgiftning i pool

TREND: Tre børn er fortsat indlagt på sygehuset i Aalborg efter de sammen med fire andre børn blev klorforgiftet i et lejet pool-sommerhus i sommerhusområdet Trend i Vesthimmerland.

Det er to københavnske familier, som havde lejet sommerhuset, og moren til fire af børnene, Camilla Guldmark, fortæller til Nordjyske Medier, at børnene blev syge efter at have badet i sommerhusets pool.

- Børnene begyndte at hoste og få vejrtrækningsproblemer, og mens vi ringede til vagtlægen blev den ene så dårlig, at vi valgte at ringe 112, fortæller Camilla Gulmark.

Det betød, at der blev sendt flere ambulancer og helikopter til området.

Alle syv børn i alderen halvandet til 13 år blev undersøgt på sygehuset, hvor man besluttede at de tre skulle indlægges. Lægerne kunne konstatere, at der var klor i blod, lunger og luftveje.

- Det går heldigvis bedre nu - og der er måske udsigt til, at vi kan få to af de tre indlagte børn med hjem i løbet af mandag, mens en formentlig må blive til tirsdag. Men heldigvis ser det ud til at gå fremad, siger Camilla Gulmark, der fortæller, at de to familier har fået tilbudt et andet sommerhus i området af udlejningsbureauet og at teknikere forsøger at finde frem til fejlen.

I første omgang forlød det fra politiet, at børnene var i bedring allerede søndag aftenen - og at der fra vagtcentralen blev ordineret sodavandsis.

- Så let slap vi desværre ikke. Vi er faktisk alle sammen meget rystede over oplevelsen, siger Camilla Gulmark.