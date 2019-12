Fuld fartdjævel i fuld firspring stoppet

AALESTRUP:En politipatrulje fra Nordjyllands Politi har slået kløerne i en fartdjævel i Vesthimmerland. Nærmere betegnet en bilist, der kørte 125 km/t på landevejsstrækningen Hovedvejen ved Aalestrup, hvor man ellers kun må køre 80 km/t.

Men ikke nok med, at speederfoden var vel tung, bilisten havde også for meget alkohol i blodet, idet en måling på stedet afslørede en promille over de tilladte 0,5. Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Den hurtige bilist kan se frem til en bøde på 3000 kroner, et klip i kørekortet og et bidrag til offerfonden på 500 kroner for hastighedsforseelsen.

Straffen for promillekørslen kommer oven i, og afhænger af promillens størrelse - men den omfatter under alle omstændigheder mindst en betinget frakendelse af kørekortet og en større bøde.