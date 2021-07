Fuld kusk på hestevogn råbte ad politiet

AALESTRUP:Politiet er mere end vant til at dele færdselsbøder ud. Men en patrulje kom i lørdags på en lidt usædvanlig opgave i Aalestrup.

En hestevogn var på vej langs Borgergade, da betjentene passerede den. Helt uprovokeret begyndte kusken at råbe og gestikulere voldsomt ad dem.

Ifølge Aske Harboe fra Nordjyllands Politi råbte manden "fuldemandsord". Da betjentene fik standset hestevognen, viste manden sig at være fuld og ude af stand til at føre køretøjet forsvarligt. Derfor blev han bedt om at blæse i alkometeret, der viste en promille noget over det tilladte.

Herefter blev manden anholdt og taget med til blodprøve. Hestevognen blev returneret til mandens bopæl af en bekendt.

Ifølge Aske Harboe er der ikke tale om spirituskørsel, når man kører på hestevogn i påvirket tilstand. Man skal dog være i stand til at føre hest og vogn forsvarligt. Det er samme bestemmelser som gælder kørsel på cykel.