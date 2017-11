Fuld mand nægtede at tage med politiet

GEDSTED: En 40-årig mand af polsk afstamning blev sent tirsdag eftermiddag anholdt af politiet ved Dagli’ Brugsen på Vesterbro i Gedsted. Han blev taget med i detentionen. Det var bestemt ikke med mandens gode vilje, fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

- Vi fik en anmeldelse om, at en temmelig påvirket mand havde sat sig ind i en varebil på parkeringspladsen ved Dagli’ Brugsen. Han havde dog kun nået at bakke et par meter, før et vidne fik ham standset. Han lugtede langt væk af sprit, siger vagtchefen.

En politipatrulje ville have den polske mand med i detentionen, men den 40-årige blev noget genstridig.

- Han mente ikke, at han skulle med politiet, siger Per Jørgensen.

Det kom han dog, og tidligt onsdag morgen var han stadig i fuld gang med at sove branderten ud.

- Promillen var væsentlig over det tilladte, siger vagtchefen.