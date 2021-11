Assistance fra nær og fjern til landejendom i flammer

Opdateret kl. 05.45 med nye informationer fra Nordjyllands Beredskab

AARS:Nordjyllands Beredskab har lørdag aften kæmpet med kraftige flammer på en nedlagt og ubeboet landejendom på Herredsvej sydvest for Aars.

Klokken 20.08 blev brandfolk fra Aars via en alarm til 112 sendt ud til stedet, hvor ilden havde godt fat i en ladebygning på stedet. Det stod hurtigt klart, at det var nødvendigt at bede om assistance fra stationen i Farsø, som rykkede ud med såvel en stigevogn og en tankvogn, mens Beredskabsstyrelsen fra Thisted sendte en redningskran til at hjælpe med efterslukningen.

På et tidspunkt oplyste beredskabet på Twitter, at der var ild i to længer på ejendommen samt tagkonstruktionen, og at der var risiko for, at ilden ville sprede sig til noget nærliggende brænde og flis, men kort efter kl. 22 meddelte beredskabet, at branden var under kontrol, og at efterslukningen var indledt.

Foto: Jan Pedersen

Ifølge Jess Falberg, vagtchef ved Nordjyllands Politi, går arbejdet med en finde en brandårsag nu i gang.

- Hvordan ilden er opstået, det ved jeg ikke, og det tror jeg heller ikke, vi finder ud af i dag. Det ender nok med, at vi spærrer stedet af og forlader os på de undersøgelser, vi kan lave, når det bliver lyst, siger vagtchefen.

Søndag morgen 05.30 er Nordjyllands Beredskab stadig på stedet. Brandteknikere har været på stedet hele natten, og vurderingen er, at de vil være på stedet et par timer endnu for at sikre, at ilden er fuldstændig slukket.