Gård brænder - beredskab har tilkaldt assistance

Opdateret kl. 21.17 med nye informationer fra Nordjyllands Beredskab

AARS:Nordjyllands Beredskab er lørdag aften rykket ud til en kraftig brand på en nedlagt landejendom på Herredsvej sydvest for Aars.

Brandfolk fra Aars arbejder på stedet, hvor flammerne ifølge beredskabet fået godt fat i ladebygningen på stedet, og det har været nødvendigt at bede om assistance fra stationen i Farsø, som er rykket ud med såvel en stigevogn og en tankvogn, mens Beredskabsstyrelsen fra Thisted er på vej med en redningskran.

Foto: Jan Pedersen

Det meddeler Nordjyllands Beredskab på Twitter.

Ifølge Jess Falberg, vagtchef ved Nordjyllands Politi, er gården ubeboet, og der er således ikke fare for mennesker eller dyr.

- Men der er godt gang i den dernede. Det er alene laden, der brænder. Hvordan ilden er opstået, det ved jeg ikke, og det tror jeg heller ikke, vi finder ud af i dag. Laden brænder nok helt ned, og det ender nok med, at vi spærrer stedet af og forlader os på de undersøgelser, vi kan lave, når det bliver lyst, siger vagtchefen.

På Twitter oplyser Nordjyllands Beredskab kl. 21.15, at der nu er ild i to længer på ejendommen samt i tagkonstruktionen, og at der er risiko for, at branden spreder sig til noget nærtliggende brænde og flis.

