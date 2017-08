Gårdbrand: Gasflaske eksploderede

VESTHIMMERLAND: En landejendom på Havhøjvej nær Grønnerup vest for Farsø blev tirsdag aften ramt af brand.

En nabo opdagede branden omkring kl. 20.30 og ringede 112.

Indsatsleder Palle Olesen fra Nordjyllands Beredskab oplyser sent tirsdag aften, at overetagen på en længe på gården er gået tabt i flammerne. Men selv om ilden bredte sig, lykkedes det at redde stuehuset.

Under branden eksploderede en gasflaske på gården.

Hverken mennesker eller dyr var i fare i forbindelse med branden.

Årsagen til branden er endnu ukendt.