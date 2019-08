Gaffeltruck brød i brand på værksted

ST. BINDERUP: Sent søndag eftermiddag udbrød der brand hos St. Binderup Synshal på Møllegårdsvej 8 - synshallen ligger lige ud til hovedvej 13.

Vagtchef Mogens Hougesen fra Nordjyllands Politi oplyser, at branden tilsyneladende er brudt ud i en gaffeltruck, der stod i en port ved værkstedet. Den nåede dog ikke for alvor at få fat i bygningerne.

- Det er en alarm, vi tager meget alvorligt, fordi der er mange dæk og trykflasker sådan et sted, men det gik ikke så galt, siger Mogens Hougesen.

Hvorfor gaffeltrucken brød i brand er endnu ikke klarlagt.