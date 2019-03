Gammel granat fundet i skur under oprydning

VINDBLÆS: Det er utrolige ting, man kan finde ved en oprydning. Således blev der fundet en granat, der efter alt at dømme var sprængfarlig, da der nylig blev ryddet op i et skur på Skovbakkevej i Vindblæs syd for Løgstør.

Finderen var noget usikker overfor hvad der skulle gøres, men en kontakt til hærens mineryddere afgjorde sagen.

Ud fra et billede af metaldimsen vurderede de granaten til at være lavet helt tilbage i 1902, og de afhentede den ganske hurtigt.

Hvorvidt den 117-årige granat stadig var klar til at sprænge i luften kunne ikke helt afgøres på stedet.