Genbrugsplads skal flytte

AARS: Det kræver megen plads at have et forbrændingsværk. Derfor inddrager Aars Fjernvarme nu den plads som genbrugspladsen bruger, for at kunne bygge en ekstra silo.

Grunden er nemlig fjernvarmens, og derfor er der i princippet ikke så meget at diskutere. Men i samarbejdets bavn har man sammen med Renovest og kommunen fået strikket en plan sammen, der skulle kunne løse pladsproblemet for alle parter.

Der har været flere møder om sagen den sidste tid, og løsningen bliver efter alt at dømme at genbrugspladsen rykker et par hundrede meter mod øst. Her ligger der et stort cementeret areal, som forholdsvis let kan omdannes til en ny genbrugsplads.

- Nu skal forslaget i høring først. Men vi har haft en virkelig god dialog med fjernvarmen på et møde mandag, og det er det forslag, vi arbejder videre med, fortæller formanden for teknik- og miljøudvalget, Niels Krebs (K).

Ville lukke til oktober

Bag udviklingen ligger behovet for en udvidelse af fjernvarmen, som har rumlet et stykke tid.

- Vi fyrer ikke meget om sommeren. Men dem, vi aftager affald fra, har behov for at komme af med det hele tiden, så det er for at kunne opbevare det, at vi har brug for en ny silo, fortæller direktør for Aars Fjernvarme, Jan Clement.

Faktisk nåede man at varsle overfor forvaltningen, at vejen nok ville blive lukket ved udgangen af september.

Gjorde man det, var den umiddelbare løsning for kommunen at lave en ny vej, der kun var midlertidig. Men det ville koste en lille halv million kroner.

Forvaltningen har derfor regnet på at flytte genbrugspladsen, og det ser ud til at blive en mere holdbar løsning.

På slammets plads

- På det nye sted er der et stort cementbassin, hvor man plejede at tørre slam fra spildevandet. Men det gør man ikke længere, slammet er solgt inden det kommer så langt. Her kan genbrugspladsen sagtens være, siger Niels Krebs.

Det vil føre til, at fremtidens trafik til genbrugspladsen skal køre helt forbi varmeværket ved Dybvad Møllevej. I stedet skal man køre videre til næste vej mod øst, Sillevadvej. Den er ganske vist lidt smal, men det skal et større asfaltarbejde råde bod på. Det går snart i gang, for allerede til november venter fjernvarmen at gå i gang med at bygge den nye silo.

Lukker måske kortvarigt

Arbejdet med at flytte genbrugspladsen og gøre tilkørselsvejen bredere vil måske spærre vejen en kort periode.

- Jeg tror ikke det bliver nødvendigt. Men så har vi genbrugspladserne i Oudrup og Farsø som nødløsning, lyder det fra Niels Krebs.

Flytningen af genbrugspladsen har den heldige bivirkning, at det vil gøre det lettere for erhvervsskolerne at udvide, hvilket man formentlig atter får brug for i en ikke fjern fremtid.

Først skal planen for flytning som sagt i høring. Da slam-anlægget ligger i landzone bliver det formentlig kun i fire uger.