Gigantisk øjebæ bliver revet ned

FLEJSBORG: Indbyggerne i Flejsborg kan godt begynde at finde champagnen frem. Der er nemlig grund til at drikke en ekstra solid nytårs-skål i landsbyen, når det nye år skydes ind.

Til den tid er en gigantisk øjebæ nemlig ved at være fortid i byen.

Vesthimmerlands Kommune har netop indgået et samarbejde med betonfirmaet Unicon A/S om at rive det gamle betonværk midt i byen ned.

Nedrivning starter i løbet af et par uger - og lige i starten af januar ventes arbejdet at være færdigt.

Kommunen og betonfirmaet er nået til enighed om nedrivningen - ved at kommunen giver et tilskud og Unicon står for det resterende beløb til nedrivningen.

Det bliver nedbrydningsvirksomheden Kingo Karlsen A/S, der skal stå for nedrivningsarbejdet under tilsyn af DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S.

Betonværket i Flejsborg har ikke været i drift siden 2011 - og de stillestående maskiner pryder ikke just bybilledet. For at sige det mildt.

Efter nedrivningen er der planen at anlægge et stort græsareal, som kan bruges af byen borgere.

Under nedrivningen bevares kontorlokalerne, som blev bygget i 2000 og stadig er meget anvendelige.

Lokalerne vil blive stillet til rådighed af Unicon A/S til foreninger og andre lokale, som kunne have interesse i at bruge dem.

Skabelonen for brugen er endnu ikke fastlagt, så derfor vil der blive mulighed for at komme med ønsker til, hvordan bygningerne efter nedrivningen kan blive til glæde og gavn for lokalsamfundet.