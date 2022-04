Ældre og handicappede må vente: Kommune holder fast i million-fest til ansatte

VESTHIMMELAND:Ældre og handicappede i Vesthimmerlands Kommune må - indtil videre - undvære ekstra ledsagetimer, tryghedsbesøg og rehabiliteringstiltag, mens de 3700 ansatte i kommunen får lov at feste igennem ved et brag af en fest til to mio. kr. i det lokale messecenter i Aars.

Der bliver ikke lavet om på en stærkt kritiseret beslutning om at afholde kæmpefesten for de 3700 ansatte i Vesthimmerlands Kommune. Det fastslår et stort flertal i byrådet i kommunen nu.

Økonomiudvalget i kommunen sagde forleden enstemmigt ja til at bruge to mio. kr. på festen, der skal ses som en tak til de ansatte for en ekstra indsats under corona.

Og torsdag konfirmerede byrådet beslutningen, selvom den har ført til skarp kritik på blandt andet facebook, hvor mange har stillet sig kritisk overfor at bruge to millioner skattekroner på at feste igennem, mens ældre og handicappede venter på ekstra hjælp efter corona.

Sagen har blandt andet givet genlyd på facebooksiden hos ”enmillionstemmer”, der er en folkebevægelse, som arbejder for at sikre retssikkerhed for mennesker med funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed samt deres pårørende i hele landet.

Intern kritik

Også internt i borgmester Per Bach Laursens egen Venstre-byrådsgruppe har festplanerne ført til kritik.

Morten Mejdahl (V) har tidligere sagt til Nordjyske, at han ikke forstår, der skal holdes fest, da byrådet i februar i år blandt andet udskød en tidligere beslutning om at bruge 1,25 mio. kr. til at hjælpe kommunens svageste med at komme godt over corona, selvom pengene var sat på budgettet.

Trylleslag

Det undrer ham, at lokalpolitikerne tre måneder senere nærmest med et trylleslag har fundet to mio. kr. til den store fest for de ansatte - en fest der vel at mærke ikke var sat på budgettet.

Morten Mejdahl foreslog torsdag i byrådssalen i Aars, at man i stedet bør bruge fest-pengene på de steder, der egentlig først havde fået udsigt til et par millioner.

- Jeg forstår ikke, at den fest er så akut, sagde Morten Mejdahl, som efter en lang debat kunne konstatere, at kun Nye Borgerliges enlige medlem af byrådet, Lars Rem, også er imod festen.

De øvrige 25 byrådsmedlemmer sagde ja til at bruge fest-millionerne, men flere havde travlt med at skille de to ting fra hinanden og fastslog igen og igen, at en fest er ikke ensbetydende med, at de ældre og handicappede i kommunen kommer til at undvære det, de er lovet. Den beslutning er blot udskudt til august.

Det tætteste ja-sigerne kom en lovning på, at pengene til de ældre og handicappede bliver frigivet til august kom fra Venstres Jimmy Støttrup, da han fastslog, at byrådet efter sommerferien har ”et ansvar for at finde pengene”, som han udtrykte det.