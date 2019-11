Glemmer du, så husker vi: Historisk arkiv får stadig bedre hukommelse

FARSØ:Det første menneske gik på månen. Pornoen blev frigivet i Danmark. Aalborg fik sin Limfjordstunnel. Og i Farsø dannede fem mennesker det, der blev til Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn.

Jo, der skete noget i historien i 1969 og i dag lørdag fyldes Thit Salen i Dronning Ingrid Hallerne med knap 120 mennesker der fejrer Farsøs andel af årets markante nyskabelser.

Helt præcis er det søndag at Farsøs hukommelse fejrer sin 50 års fødselsdag. Og i modsætning til andre jubilarer kan den glæde sig over, at dens hukommelse bliver stadigt bedre.

Ekstra plads

Med den nylige flytning af Thit Jensens Mindestue til Johannes V. Jensen Museet har arkiverne fået god plads i stueetagen. Så god at arkivalierne konstant vokser, efterhånden som nyt kommer ind, og man får sorteret mere og mere af det, der er lagret op under byens gamle rådhus.

Bodil Nielsen er arkivets mest faste ansigt. Her med bindet med Farsø Avis årgang 1974

- Vores medlemstal er vokset de sidste år. Og gennemsnitsalderen er også blevet noget lavere, er formand Bendt Thorup og arkivleder Bodil Nielsen enige om.

- Efter at arkivet er kommet på Facebook - og jeg kommer et nyt billede på to-tre gange om ugen - så kan vi se at vi har fået kontakt til flere, fortæller Bendt Thorup.

Specielle ønsker

Hele 280 medlemmer har arkivet nu. Ikke alle lige aktive, men det behøver man heller ikke at være. Med bestyrelsen i spidsen lægges der i hvert fald 3000 frivillige arbejdstimer, flest i lokalerne i det gamle rådhus og turistkontor på Torvet 1.

Bodil Nielsen er det ansigt man oftest møder i arkivet. Og det er også hende der oftest tager telefonen og besvarer mails.

Henvendelserne er mange. Arkivet er blandt andet blevet bedt om at identificere en såkaldt Hvalpsund-jolle og at finde en forsvunden halvbror, der viste sig at være flyttet til Indonesien.

-Vi vil godt hjælpe. Men vi udfører ikke folks slægtsforskning for dem. Det må man selv stå for, forklarer Bodil Nielsen dog.

Selv om det er arkivet i det gamle rådhus, der har fødselsdag, er det i gavehumør overfor sin egn med hele to nye bøger.

To friske bøger

Udover det store rugbrødsarbejde med at sortere og rubricere dokumenter og fotos fåregår der meget andet i arkivet.

Det er kun et par måneder siden man kunne navngive Kræn Spillemands Plads, og dagens gæster i Thit Jensen Salen får således to bøger at kigge på, der stadig dufter af den tryksværte de fik lagt på tidligere på ugen.

"Historien om Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn" fortæller på 43 sider om foreningen og mange af de mennesker, der har formet den. "Farsø før & nu" viser glimt af byens udvikling fra 50'erne og 60'erne til i dag.

Det sker gennem billeder med tilhørende tekst af en række udvalgte huse fra bybilledet. Samt en pudsig ting, som nu er forsvundet; et udvalg af de telefonbokse der har stået på Torvet foran arkivet i årtiernes løb.