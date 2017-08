Golfturnering uden stor betydning

VESTHIMMERLAND: På søndag slås sidste slag i landets største golfturnering, Made In Denmark, der i dag begynder på banen i Gatten, og formentlig bliver det også sidste gang at den europæiske golfelite har spillet i Nordjylland. Bagmanden - Lars Larsen - vil ikke afholde udgiften alene, men i Nordjylland er der ikke udsigt at det kan lykkedes at skrabe de nødvendige tilskud sammen.

- Men på den lange bane er det heller ikke noget, der betyder ret meget for en kommune som Vesthimmerland. Det er klart, at turneringen har haft en effekt, og de mister noget omsætning nu, men den største udfordring er at undgå, at folk flytter fra byen. I den sammenhæng betyder en golfturnering absolut ingenting. Ingen flytter, fordi der er en spektakulær begivenhed én weekend om året, og den slags store begivenheder skaber ikke tilknytning til stedet eller byen. Folk flytter efter hverdagen - skoler, daginstitutioner, handelsliv og afstand til arbejdspladser, siger Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker og direktør for firmaet Fremforsk i Århus.

I weekenden ventes der titusindvis af gæster til Gatten, men kun et fåtal af dem får set ret meget mere af området end golfbanen og vejen dertil. I Aars - kommunens største by - er der ikke de store forventning til hverken øget omsætning eller nogen form for folkefest.