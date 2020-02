Grundejer er fortørnet: Hvordan kan I give feriecenter lov til at udvide på min jord?

RØNBJERG:Hvorfor har kommunen lagt planer for min jord, uden at spørge mig først?

Spørgsmålet kommer fra Olav Storm, der blev overrasket over at høre, at NORDJYSKE Stiftstidende i sidste uge kunne skrive, at Rønbjerg Feriecenter kan udvide ned mod havnen.

Det sker fordi man har søgt om dispensation for den såkaldte kystbeskyttelseslinje. Den plejer man ellers ikke at pille ved, men den forrige regering åbnede op for, at kommuner kunne søge om det i en kort periode i 2018.

Større end ønsket