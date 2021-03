Grundlovsforhør venter: 26-årig meldte sig selv hos politiet

SKIVUM:Natten til lørdag blev to unge mænd stukket med kniv foran et hus på Mosbækvej i Skivum syd for Nibe. Lørdag blev tre personer varetægtsfængslet i sagen, og søndag har endnu en mand meldt sig til politiet.

- En 26-årig mand ringede selv til os, og fortalte, at han var én af dem, vi har eftersøgt, siger vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi.

Manden blev anholdt klokken lidt i 10 på sin bopæl i Nibe.

- Vi har haft efterforskere til at afhøre ham, og derefter må han overnatte i arresten, inden han skal i grundlovsforhør mandag, siger vagtchefen.

Ved knivstikkeriet i Skivum, fik en 26-årig mand et dybt knivstik i brystet, og han var en overgang i kritisk tilstand. En 25-årig mand blev stukket i armen. Han var ikke i alvorlig fare.

Kort efter knivstikkeriet blev en ung mand anholdt i Farstrup vest for Nibe, og i løbet af lørdagen meldte yderligere to mænd sig selv til politiet.

Alle tre anholdte blev lørdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Her besluttede dommeren, at de alle skal sidde fængslet frem til 7. april.

Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre.