Håndværkerbiler udsat for indbrud

HIMMERLAND:Håndværker-værktøj er åbenbart en letomsættelig vare på det sorte marked i øjeblikket.

I hvert fald har der i de forløbne dage været hele fire indbrud i håndværkerbiler, der holdt parkeret i det himmerlandske.

På Keldgårdsvej i Aars er sidedøren til en varevogn brudt op - og her er der stjålet en hel el-værktøj. Blandt andet flere save af mærket Makita. På Dronning Christinesvej er en VW Transporter også brudt op - her er det sket ved at smadre en bagrude. Her er der også stjålet en hel del værkstøj. Det er også tilfældet med en tredje varevogn - en Ford Transit - der holdt parkeret på Solvænget i Aars. Ikke langt derfra - et andet sted på Solvænget - er en Renault Traffic også brudt op. Her er blandt andet stjålet el-værktøj af mærkerne Dewalt samt Makita.

Ingen af steder er der endelig værdi på det stjålne.

Det er der til gengæld ved et indbrud i en vogn, som holdt på Nørregade i Rørbæk. Det drejer sig om en Man lastbil, hvor der er stjålet værktøj for 10.000 kr.