Håndværkeren Michael har succes med anderledes butik

AARS:Hov! Hvad laver sådan en her?

Mange undrer sig, når de går forbi ruden i Himmerlandsgade nummer 87. Hvor der før lå en frisør står der nu Midtfjord El og "døgnvagt" på ruden. Og kigger man ind, vil der tit stå en vaskemaskine, tørretumbler eller et tv og se nye ud. Eller alle tre på én gang.

Men der er skam mening med det hele. God mening endda.

- Hvorfor ikke? Vi startede ude i et industrikvarter for tre år siden, men jeg syntes helt ærligt at der var lidt for kedeligt, at gå der. Herinde er der mere liv, det kan jeg godt lide, smiler Michael Bisgaard, elektriker og medejer af Midtfjord El.

Tænkte anderledes

Midtfjord El hører mest til på Løgstøregnen, men de sidste tre år har firmaet også fundet sig til rette i Aars. Her har Michael Bisgaard nemlig slået sig ned, og så var det jo logisk at se, om han ikke kunne lave forretning i sit nye nærområde.

Det korte svar er: Jo.

- Det er blevet godt. Vi er vokset til at være mig, to svende og en lærling. Men jeg var da lidt spændt på, om det ville gå at rykke ind i butikken her, fortæller han.

Håndværkere er ellers de sidste årtier endt på anonyme veje i udkanten af byerne, hvor man kan få mange kvadratmeter relativt billigere end i centrum. Sådan tænkte Michael Bisgaard også de første to år, med 300 kvadratmeter på Tolstrup Byvej. Meget mere plads end man på nogen måde kan finde i den tidligere frisørsalon.

- Vi skulle lave el-arbejde i butikken her, da den blev ledig. Det satte tanker i gang, og jeg endte med at mene, at det nok kunne lade sig gøre. Hvis vi gjorde tingene lidt anderledes, siger elektrikeren.

Nørd med tilbud

Lageret rummer ikke meget mere materiale og værktøj, end man kan finde i et hobbyværksted. Men det skal man ikke lade sig narre af:

- Vi har meget lager i bilerne. Og mangler vi noget, kan jeg bestille det, så det er her dagen efter. Det er gået fint det sidste år, fortæller Michael Bisgaard.

Hvad de udstillede tv og hvidevarer angår, så er det selvfølgelig noget, han sælger af. Enten når en fra firmaet er ude hos en kunde, eller når nogen ringer efter at have trykket næsen flad mod butiksruden.

Køn er opstillingen ikke. Havde det været en eksamensopgave for en dekoratør, var vedkommende dumpet. Men folk er ligeglade, hvis de ser et godt tilbud, oplever Michael Bisgaard.

- Det kan vi også skaffe på en dag. Og så har jeg siden min læretid arbejdet en del med både tv og antenner, det kan jeg også hjælpe med. Jeg er i det hele taget en elektriker-nørd; jeg elsker mit job og har svært ved at sige nej til en udfordring, smiler han.

Deraf tilnavnet på firma og butik: "Din autoriserede problemknuser". Det mener han faktisk alvorligt.