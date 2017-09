- Sidste mulighed er stærk strøm til hegnet

LØGSTØR: - Jeg har svært ved at se, at vi kan gøre ret meget mere. Vi har forsøgt at sikre os på alle mulige tænkelige måder, men tyverierne forsætter jo bare.

Den ene af indehaverne af Toyota i Løgstør, Brian Pedersen, er dybt frustreret efter autoforretningen nu for tredje gang på kort tid har haft besøg af indbrudstyve, som går målrettet efter indmaden i nye biler - ikke mindst airbags er en eftertragtet vare hos de uindbudte gæster.

Seks biler udstillet til salg led tidligt torsdag stor overlast hos Toyota på Aalborgvej i Løgstør. Bilerne fik ruderne knust og seler samt airbags fjernet.

To eller tre af bilerne skønnes så hærgede, at de formentlig vurderes totalskadede.

Hver bil vurderes at have en værdi på godt 300.000 kroner.

Brian Pedersen fortæller, at instrumentbord med airbags og seler er væk.

- Bilerne er desværre så ødelagt, at det i flere tilfælde nok ikke kan betale sig at bygge dem op igen, siger Brian Pedersen, som efter råd fra politi og forsikring efter sidste indbrud forsøgte at få etableret foranstaltninger, som skulle gøre det ekstra svært for indbrudstyvene at få adgang til bilerne i den aflåste gård bag forretningen.

- Alt er hegnet ind, der er sat pigtråd op - og vi har fået sat en søjle op med lys, som tænder automatisk. Det har desværre ikke hjulpet, så derfor bliver det næste skridt nu mere overvågning. Men så synes jeg heller ikke, at vi kan gøre ret meget mere.

- Det skulle da lige være at sætte 380 volt til hegnet. Men så vil område jo komme til at flyde med døde indbrudstyve. Og det er - trods alt - nok en tand for drastisk, lyder det opgivende fra Brian Pedersen.