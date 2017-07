Hærværk i Løgstør Golfklub

LØGSTØR: Det var et sørgeligt syn, der mødte medarbejderne i Løgstør Golfklub fredag morgen, da de mødte på arbejde. Et ukendt antal lømler havde natten forinden været inde på banen med knallerter og ødelagt flere områder på golfbanen.

- Det er vi da utroligt kede af, siger Ole Berg, sekretær i Løgstør Golfklub.

- Det er højst sandsynligt nogen unge knejter, der har lavet noget lignende rundt omkring i byen, fortsætter han.

- Vi håber på at få stoppet dem, så de ikke gør det igen. Det kunne jo være gået meget værre, siger Ole Berg og tilføjer, at hændelsen ikke vil koste klubben meget andet end greenkeeper-mandetimer, der skal give banen en kærlig hånd.

Golfturneringen Made in Denmark står til at starte i uge 34 i golfklubben, og det informerer Ole Berg om, at de vil gøre deres ypperste for at blive klar til.

- Alt efter vind og vejr kan det tage fra 14 dage til halvanden måned for golfbanen et komme sig efter disse skader, siger han.

Ole Berg og Løgstør Golfklub lavede hurtigt efter hændelsen et facebook-opslag på klubbens side, og det har givet anledning til flere tips, som er blevet videregivet til Nordjyllands Politi.