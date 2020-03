Hallo, hallo - er du der bedstemor? Ældre holder kontakt til omverdenen via Ipad

LØGSTØR:- Hallo, hallo er du der bedstemor?

Ældrecentret Røde Kors Hjemmet i Løgstør giver under corona-krisen mulighed for, at centrets beboere via FaceTime kan få kontakt til de pårørende.

Det selvejende ældrecenter, Røde Kors Hjemmet i Løgstør, har på grund af corona lukket hermetisk ned for alle besøg på centret - men har i stedet taget ny teknologi i brug for at beboerne fortsat kan holde kontakt med pårørende. I hvert fald de pårørende, der selv har taget de teknologiske landvindinger til sig fra Apple, som producerer både Iphone og Ipad og dermed kan køre FaceTime.

Røde Kors Hjemmet i Løgstør har taget Ipad i brug, så beboerne kan holde kontakten, her Solveig Herbst, der er på nettet.Foto: Bo Lehm

Via et opslag på facebook har forstanderen for Røde Kors Hjemmet, Trine Klitgaard, ladet forstå, at Røde Kors Hjemmets Ipad under corona-krisen kan gå på skift rundt på værelserne på ældrecentret, så de 37 beboere kan snakke med børn, børnebørn og hvem der ellers plejer at komme på besøg.

Ring først på fastnet

- Vi gør det på den måde, at de pårørende kan ringe op på vores fastnettelefon, og så finder vi et tidspunkt, hvor det passer at skabe FaceTime-kontakt via Ipad, som stilles op på beboerens værelse, hvorefter vi hjælper med opkoblingen. Så kan der ellers snakkes løs - mens man på skærmen kan se hinanden og vinke og hygge. Det er - men også kun næsten - som at være der selv, lyder det fra Trine Klitgaard, som vurderer, at omkring halvdelen af beboerne på hjemmet har fornøjelse af muligheden.

- For mange af de ældre er det første gang, de prøver at bruge en Ipad, når nu de ikke kan få besøg.

Røde Kors Hjemmet ligger i Løgstør. Det er et selvejende ældrecenter. Foto: Bo Lehm

- Vi har f.eks. beboere, der har haft hjerneblødninger, og derfor ikke er i stand til at bruge en telefon, men gengæld kan have gavn af non-verbalt kontakt på en Ipad. De kan f.eks. vinke til de pårørende på skærmen, siger Trine Klitgaard, der fortæller, at en beboer forleden holdt 90 års fødselsdag via FaceTime.

- Ja, det var godt nok lidt specielt, men det fungerede nu ret godt, siger Trine Klitgaard.

Fødselsdagsgaverne blev leveret udenfor den store glasdør ind til hjemmet. Så kunne den glade fødselar vinke tilbage - og bagefter blev der via Ipad og FaceTime sagt tak, hygget og snakket.

Der har også de forløbne corona-dage været situationer, hvor besøgende har fået lov at stå udenfor vinduet til beboerens værelset, og så er der blevet snakket over almindelig telefon, mens man kunne se hinanden. Men altså på smitte-afstand...

Der er ingen besøgende på Røde Kors Hjemmet i Løgstør i øjeblikket. Foto: Bo Lehm

- I det hele taget forsøger vi at finde nogle kreative og anderledes løsninger frem i disse tider, siger Trine Klitgaard, som fornemmer stor taknemmelighed fra både beboernes og de pårørende side over de tiltag, personalet prøver at få stablet på benene i bestræbelserne på at have en så normal dagligdag på hjemmet som muligt.

Bedre samarbejde

- Det er lidt mærkeligt i sådan situation, men man rykker ligesom mere sammen. Samarbejdet bliver endnu stærkere, siger forstanderen, som - når hun skal være helt ærlig - faktisk ser flere lyspunkter i den ellers så triste situation.

Hun og det øvrige personale har nemlig f.eks. fået mere tid til deres kerneopgave: Pleje og omsorg af ældre, der bor på hjemmet...

- Vi har bedre tid til at hygge med beboerne. Det er virkelig noget der bliver sat pris på, når nu de ikke kan få besøg af deres pårørende.

- Den ekstra tid kommer primært til os, fordi der i øjeblikket ikke er alle de møder, vi normalt skal til.

- Man tænker ikke så meget over det i hverdagen, hvor der er stor mødeaktivitet. Men nå alle møder er aflyst, så kan man da virkelig se, hvor stor en del af tiden, der går med det, siger Trine Klitgaard, som i det hele taget glæder sig over en medarbejderstab, der yder en ekstra stor indsats for beboerne i denne tid.

Dermed kan man opsummere tingenes tilstand på Røde Kors Hjemmet således pt. med det gamle ordsprog: Intet er så galt, at det ikke er godt for noget...