Handlekraftig beboer: Tricktyve smidt på porten

AALESTRUP: Nordjyllands Politi betegner en episode i Aalestrup onsdag som forsøg på tricktyveri.

Og når der kun er tale om forsøg, skyldes det en særdeles handlekraftig beboer:

Ved 18-tiden blev der ringet på hos en mand, der bor på Otto Jørgensens Vej. Udenfor stod to kvinder, der trængte ind i lejlighedens entré og bad om "lov til at skrive noget".

Nordjyllands Politi har tidligere fået anmeldelser om episoder, hvor en eller flere personer har fået adgang til private hjem under falske forudsætninger, og hvor der så bliver stjålet værdier fra beboeren.

Men beboeren i Aalestrup ville ikke finde sig i det uønskede besøg, så han skubbede simpelthen de to kvinder ud igen.

Den kontante afvisning tog dog ikke modet fra de formodede tricktyve. De forsøgte sig i stedet hos genboen. Også her skulle der "skrives noget", og de to kvinder trængte ind i lejlighedens entré, oplyser politiet.

Men endnu en gang tog den handlekraftige mand affære. Han holdt nemlig øje med kvinderne, så han gik over til genboen og hjalp med at få de to kvinder smidt på porten.

Nordjyllands Politi har udsendt signalement af de to kvinder, som begge beskrives som cirka 25 år gamle og 160 centimeter høje. De har begge sort hår.

Oplysninger i sagen kan gives til politiet på telefon 114.