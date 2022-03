Her kan du snart købe dig til den fedeste fjordudsigt - hvis du har penge nok

LØGSTØR:Entreprenører med nogle millioner kroner på lommen får nu mulighed for at købe noget af den bedste udsigt over Limfjorden.

Vesthimmerlands Kommune har nemlig beslutte at udbyde et areal på samlet 35-40.000 kvadratmeter, der skal omdannes til attraktivt boligområde. Arealerne ligger på de gamle boldbaner ud til Limfjorden i Løgstør. De er placeret med direkte udsigt over Løgstør Bredning.

- Vi prøver nu at se, om private er interesseret i at købe grunden. Ellers plejer kommunen selv at gøre det, men jeg tror på, at vi får noget mere dynamik på denne måde. Og nogle udstykninger, der er lige det, folk efterspørger, siger Allan Ritter (K), formand for byrådets teknik- og miljøudvalg.

Står tom

Løgstør Stadion på Frederik Den VII’s Allé har stået forladt, siden Løgstør Idrætsforening sidste år rykkede sine nye boldbaner til Lanterne-området, hvor sportsfaciliteterne nu er samlet i fjordbyen.

Det kræver dog lidt penge på lommen, hvis en entreprenør er interesseret i arealerne.

Kommunen har nemlig fastsat en mindstepris for projektområdet på seks millioner kroner - eksklusiv moms og diverse tilslutninger.

SÅDAN UDBYDES AREALET Arealet udbydes med en mindste pris på seks millioner kr. eksklusiv moms og tilbud kan fremsættes enten som et projektudbud eller som en parcelhusgrundudstykning. Tilbuddene kan tage afsæt i et af de to dispositionsforslag: Mulighed 1 - Projekttilbud Et projekttilbud kan fremsættes med afsæt i følgende politiske ønsker, som vil danne rammerne for udvælgelsen af det vindende projekt; At tilbuddet tager afsæt i vedlagte dispositionsforslag At projektets struktur er med et multifunktionelt strøg, hvilket er et krav i kommende planlægning At projektets struktur kendetegnes med de højeste bygninger i midten af området, hvilket er et krav i kommende planlægning At der på indtil 33 procent af arealet kan bebygges med etagebyggeri i op til tre fulde etager At tilbuddet indeholder et projekt med blandede bolig- og bygningstyper At tilbuddet indeholder mulighed for drøftelse af bygningstypologier i forbindelse med den kommende planlægning At vedlagte ”Præsentation af vision for udbuddet” indgår i tilbuddet. Tilbudsmateriale med vedlagte ”Præsentation for vision for udbuddet” kan findes på følgende side; www.grundeivesthimmerland.dk De indkomne projekttilbud vil blive vurderet ud fra opfyldelsen af de ovennævnte politiske ønsker og den tilbudte pris for arealet. Nærmere beskrevet således: Den tilbudte pris vægter 25 procent og tilbuddets planmæssige tanker, visioner og ideer til områdets udvikling i relation til de politiske ønsker vægter 75 procent Ude- og fælles arealer – strøget/akserne, gårdrum, ”shared spaces” herunder beskrivelse af afledning af regnvand m.v., vægter 25 procent Bygningstypologier – materialevalg, kvaliteter, udsigt m.m., vægter 25 procent Boliger - boligtyper, boligbeliggenhed og boligudbud, vægter 25 procent Mulighed 2 - udbud som parcelhusgrund udstykning Et tilbud der beskriver muligheden for en parcelhusgrund udstykning med afsæt vedlagte vision for parcelhusbebyggelse. De indkomne bud vil blive vurderet ud fra opfyldelsen af politiske ønsker og pris. VIS MERE

Til gengæld påtager kommunen sig udgifter til udstykning af området og arkæologiske udgravninger.

Seks millioner kroner lyder måske ikke af meget for 40.000 kvadratmeter attraktiv grund.

- Men prisen er fastsat ud fra, hvad kommunen vil kunne tjene på grundene, siger Allan Ritter.

Vision

Visionen er, at de tidligere boldbaner omdannes til et moderne boligområde, med forskellige boligformer og en arkitektonisk profil, der passer til Løgstør.

Moderne bebyggelse

Med udgangspunkt i et bredt strøg, der peger mod Limfjorden, er det tanken at disponere en moderne bebyggelse - fordelt på forskellige boligformer: Leje- og eje-boliger blandes ligesom rækkehus, parcel og lejlighed står side om side. Havstrøget bliver områdets hjerte er bindeledet til naturen.

Det sidste stykke jord

De tidligere boldbaner i Løgstør er det sidste jord tæt ved byen, der kan udvikles til boliger.

Der er samtidig tale om en unik placering for Løgstør: Området ligger tæt ved institutioner, herunder kultur- og idrætscenter Lanternen.

Der er kort afstand til Løgstør midtby og området ligger tæt på den fredede Christiansminde Skov og byens golfbane.

Idet byggemodningen endnu ikke er endeligt gennemført, er de endelige grundstørrelser endnu ikke fastlagt.