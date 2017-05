Hav på fjordvisit

Orla Hav i midten foran Limfjordsmuseet i Løgstør. I mødet deltog fra venstre direktør i Spar Nord Leif Ørsnæs Christensen, der er formand for erhvervsrådet i Løgstør, direktør på museet Anders Bloksgaard, Uffe Bro, der er næstformand i museets bestyrelse og Per Jensen, midlertidig kommunikationsansvarlig på museet. Privatfoto

LØGSTØR: Formanden for Folketingets kulturudvalg, Orla Hav (Soc.dem.) var mandag inviteret på besøg på Limfjordsmuseet i Løgstør. I øjeblikket snakker politikerne nemlig om måden, som de statslige støttekroner til landets museer fordeles på. Både kulturminister Mette Bock (LA) og Dansk Folkeparti har meldt ud, at de gerne vil ændre på reglerne.

- Derfor vil vi gerne være på forkant og ikke blot afvente, hvad politikerne finder ud af, siger Anders Bloksgaard, der er direktør på Limfjordsmuseet.

- Vi vil gerne på banen med den gode historie om Limfjordsmuseet, der spiller en aktiv rolle i et lokalsamfund. Vi vil gerne fortælle, at selv om vi er et lille museum, så er vi en vigtig faktor i Løgstør, bl.a. fordi vi arbejder tæt sammen med erhvervslivet, handelsstanden og turisterhvervet. Vi synes, det er vigtigt at fortælle politikerne, at man bør tænke museer og museumsstøtte på en ny måde.

- Det er en god historie, som Limfjordsmuseet har. Og derfor vil jeg gerne have museet med som "case," når kulturudvalget holder en høring om bl.a. museerne på Kulturmødet i Nykøbing Mors i august, siger Orla Hav.