Havde dårlige minder: Satte ild til sin fars hus

VESTHIMMERLAND: En 32-årig mand blev onsdag dømt for at sætte ild til sin fars hus i Farsø. Ifølge manden ville han brænde huset ned, fordi han havde dårlige minder derfra.

Det fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Huset i Farsø brændte om aftenen 22. august, og der skete omfattende skader. Der var ikke nogen i huset, da faren var bortrejst på ferie, men den 32-årige befandt sig uden for, hvor han blev anholdt.

Erkendte i retten

I første omgang nægtede han ethvert kendskab til branden, men efter at have siddet varetægtsfængslet i fire uger, erkendte den 32-årige onsdag, at det var ham, der var brandstifteren.

Han forklarede i retten, at han var kørt ud til sin fars hus for at hente nogle ting, som han skulle bruge til at tage på sheltertur. Men inden han kørte videre, satte han ild til farens hus med en ukrudtbrænder, fortæller Thomas Klingenberg.

Den 32-årige forklarede, at han satte ild til huset, fordi han det indeholdt dårlige minder fra barndommen.

Fængsel og samfundstjeneste

Retten i Aalborg idømte manden et års fængsel, hvor af de fire uger, som den 32-årige har siddet varetægtsfængslet, blev gjort ubetinget, mens resten af dommen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Den 32-årige modtog dommen.