Hekse-venner overopheder MobilePay: Over 1000 bidrager til Druehylds sidste gave til naturen

ROLD/TERNDRUP:Et lille stykke skov til minde om en natur-elskende heks.

Det var tanken med den indsamling, Tina Syssel Weiss satte i gang for mindre end en uge siden. Men virkeligheden vil det anderledes:

Søndag krydsede beløbet 150.000 kroner og ramte dermed en beløbsgrænse for MobilePay. Grænsen er nu flyttet og dermed er indsamlingen rykket op i en anden liga.

MobilePay stoppede

- Min MobilePay holdt simpelt hen op med at virke, da den nåede 153.000 i søndags. og der plejer da at komme nogle tusinde kroner ind i timen. Nu har Naturfonden heldigvis overtaget, så pengene stadig kan komme ind, fortæller Tina Syssel Weiss.

Det kan man blandt andet finde på Facebookgruppen "Vild natur til Dannie Druehylds ære".

Det bliver igennem Den Danske Naturfond, at Dannie Druehylds jord skal købes. Det bliver også her at de beløb der kommer ind, når indsamlingen slutter tirsdag midnat, samles sammen.

Fra 13 til 3000 kroner

- Der er mange beløb omkring de 50 kroner. Det mindste, der er kommet ind, er 13 kroner, det højeste er 3000. På Paypal har jeg 7000 kroner, så der er mindst 160.000 kroner til jordkøbet, lyder opgørelsen.

Paypal bruges især til donationer fra udlandet. Især fra Norge, hvor Dannie Druehyld også blev et forbillede for mænd og kvinder med heksefornemmelser.

Der er også kommet adresse på jorden, røber Tina Syssel Weiss. Men indtil videre er den hemmelig.

- Familien skal have den at vide først. Det synes jeg er mest rimeligt, fortæller hun.

Dannie Druehyld mindes ved en privat ceremoni tirsdag.

Læs dette portræt som Nordjyske lavede af Dannie Druehyld, da hun fyldte 70 år i 2017.