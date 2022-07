Hel familie gav nyt liv til meget speciel bil: - Den kommer aldrig til salg igen!

GULDBÆK:- Den kommer ALDRIG nogensinde til salg igen - det ligger helt fast !

Henrik Kruhöffer lader forsigtigt hånden glide hen over den skinnende blå lak på familiens Mercedes 280 fra 1976.

Man ser kærlighed i øjnene. Nærmest som var det et lille barn, der blev strøget blidt over kinden.

Henrik Kruhöffer ejer en Mercedes 280 fra 1976 - sammen med resten af familien.

- Ja, du kan jo selv se, det er som var det familiens fjerde barn - og det er det sådan set også, griner den tidligere administrerende direktør, som nu har lagt arbejdslivet bag sig. Og på en lidt regnvåd sommerdag er kørt en tur i den gamle familiebil fra Svenstrup til smukke Guldbæk i Himmerland, hvor to af hans og hustruens børn bor i naturskønne omgivelser.

Henrik Kruhöffer på tur til Guldbæk.

Speciel historie

Henrik Kruhöffer har indvilliget i at fortælle historien om en familienbil, der efter en omfattende renovering står fuldstændig som dengang midt i 1970erne, hvor den rullede ud fra fabrikken i Tyskland, og hans morfar, gartner J.P. Christensen, kort efter købte den hos Bohnstedt-Petersen i Aarhus. Her stod bilen i udstillingen og skinnede gartneren lige op i ansigtet.

Bilen står som ny.

Topmodel

Morfaren havde inden haft en Mercedes 180, 190, 200 og 230.

Men nu skulle det være. Han købte topmodellen, som blev passet og plejet.

Blandt andet blev den hver sommer sprøjtet med svær fyringsolie under bunden - olie som også blev brugt på gartneriet.

Selv morfars gamle øl-oplukker er der endnu...

Den kom aldrig ud at køre i om vinteren.

- Min morfar dør i 2005 i en alder af 98 år, og han havde faktisk kørekort til han var 96.

- Vi vidste ikke rigtig, hvad vi skulle gøre med bilen, og det endte med, at vi solgte den til min svigersøn, der er maskinmester og hans bror, som er mekaniker.

Familien frygter for en smadret forrude - det vil betyde farvel til de gamle klistermærker.

- De ville sætte den i stand, men det blev ikke rigtig til noget, da omkostningerne nok blev for store for to unge mennesker, der henholdsvis var under uddannelse og lige havde afsluttet uddannelse. De valgte at få bilen opbevaret til eventuel senere restaurering, fortæller Henrik Kruhöffer.

Mercedes.... Foto: Claus Søndberg

Stod i lade

Bilen blev opbevaret i en lade op til 2011.

Bilen er med karburator, hvilket gør den ret sjælden. Foto: Claus Søndberg

- I perioden tilsmilede skæbnen os. En vinter var der megen sne og flere lader kollapsede på grund af snemængderne - også den lade, hvor Mercedes´en stod parkeret. Der var også andre biler og en masse campingvogn, og vi troede ikke der var noget tilbage. Men en stor jernbjælke havde på mirakuløs lagt sig beskyttende, så bilen - som den eneste - stod uskadt tilbage.

Motoren spinder som var den ny... Foto: Claus Søndberg

Solgt

Herefter blev bilen solgt - og aftalen med køber var, at familien kunne komme og se den efter istandsættelsen.

En række-sekser... Foto: Claus Søndberg

Ved en sommer-familiefrokost i Blokhus i 2012 falder snakken på ”morfar” og hans gamle Mercedes. Aftalen bliver, at Henrik Kruhöffers svigersøn skulle forsøge at finde manden - for nu måtte bilen da være færdigrestaureret.

Alle de gamle skilte er på bilen. Foto: Claus Søndberg

- Ja, vi ærgrede os egentlig også over, at bilen var solgt, og da vi kom hjem googlede vi lidt rundt og søgte på ”Mercedes 280 årgang 1976, billeder”.

Motoren har kørt 177.000 km. Foto: Claus Søndberg

- Her dukker en masse billeder op fra Gul og Gratis, hvor der er sat en blå Mercedes 280 årgang 1976 til salg.

Bilen står helt nøjagtig som da morfar havde den. Foto: Claus Søndberg

- Bilen virker bekendt, specielt da den har to KDAK mærker på køleren.

- Det var da morfars bil, der var sat til salg, og på en hurtig familie-komsammen efterfølgende afgør vi, at den skal vi have tilbage, fortæller Henrik Kruhöffer.

Henrik Kruhöffer elsker en sommerkøretur. Foto: Claus Søndberg

Vedkommende der havde bilen, havde i mellemtiden købt sig en Mercedes cabriolet, som han hellere ville istandsætte.

Masser af morfar-nostalgi. Foto: Claus Søndberg

Derfor var morfars Mercedes sat til salg.

Bilen kører - et langt liv til trods - stadig som en drøm. Foto: Claus Søndberg

- Det var jo netop den bil, som vores børn husker, deres oldefar serverede kirsebær og jordbær i fra bagagerummet, når vi var på tur, eller han besøgte os, husker Henrik Kruhöffer.

Helt som ny... Foto: Claus Søndberg

Købt tilbage

Nu blev den købt tilbage og skulle istandsættes. På et familieråd blev det hurtigt afgjort, at den skulle stå helt original. Der måtte ikke engang sættes et ekstra sidespejl på eller blive monteret seler bagi.

Skiltene foran var med til, at familien kunne kende bilen, da den var sat til salg på Gul & Gratis.

Familien fandt en mekaniker i Vadum, der kunne sit kram, og han gik hele vinteren og arbejdede på vognen, som blev skilt ad i atomer og renoveret efter alle kunstens regler.

Fin vogn... Foto: Claus Søndberg

Original

Bilen står derfor i dag fuldstændig original - selv morfars nøglering med mærket fra Kongelig Dansk Automobil Klub er bevaret.

De gamle klistermærker er der endnu. Foto: Claus Søndberg

Det betyder, at familien Kruhöffer kan nyde en søndagstur i morfars Mercedes, når solen skinner, og Danmark viser sig fra sin smukkeste side, ligesom den også bliver brugt til blandt andet bryllupskørsel.

Morfar deler kirsebær ud fra den gamle Mercedes. Henrik Kruhöffer.

Således er Helle og Henrik Kruhöffers datter og niece kørt fra deres bryllupper i bilen - og faktisk er bilen også brugt til en nevøs konfirmation.

Bryllupsbil... Henrik Kruhöffer.

I stedet for en ”ny smart bil” blev han naturligvis kørt i den gamle familiebil, der aldrig - som i aldrig - bliver sat til salg igen...